Vôlei: Minas avança para semifinal do Mundial de Clubes

O Itambé Minas garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Clubes de vôlei feminino, que está sendo disputado na Turquia. A classificação foi alcançada nesta sexta-feira (17) mesmo com derrota por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/17 e 25/18, para o Vakifbank (Turquia).

A classificação foi garantida porque a equipe brasileira estreou na competição derrotando o Altay (Cazaquistão) por três a zero (25/21, 25/22 e 25/18).

O Praia Clube, o outro representante do Brasil na competição, também perdeu nesta sexta. O revés, por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/16 e 25/18) para o Conegliano (Itália), levou à desclassificação das brasileiras.

GAME OVER!



CONEGLIANO controlled the game to beat PRAIA CLUBE 3-0 (25-17, 25-16, 25-18).



At 3:30pm GMT @VakifBankSK & @MinasTenisClube will decide the winner of their pool.



📺 You can watch the 2021 #ClubWorldChamps LIVE & ON DEMAND on https://t.co/N4fErwxWhD.



🏐 #volleyball pic.twitter.com/q1Vi8qmFTF