Argentina decide poupar Messi das Eliminatórias da Copa após covid-19

A Argentina deixou Lionel Messi de fora de sua convocação para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Colômbia, uma vez que o atacante do Paris Saint-Germain (PSG) continua sua recuperação da infecção por covid-19.

Os atuais campeões da Copa América já se classificaram para o Mundial de Catar e estão em segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas, atrás do Brasil.

Messi, de 34 anos, não joga pelo PSG desde 22 de dezembro, quando o time enfrentou o FC Lorient pela liga francesa.

O jogador passou o período festivo de final de ano na Argentina, onde teve um teste positivo para covid-19. Ele treinou separadamente de seus companheiros de equipe depois de retornar a Paris.

O PSG enfrentará o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com o jogo de ida em 15 de fevereiro.

A Argentina enfrenta o Chile em 27 de janeiro e recebe a Colômbia em 1º de fevereiro.