Com vitória tranquila, Nadal vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Rafael Nadal disse que seu jogo está melhorando a cada partida desde sua volta de um longo período lesionado, após a vitória do espanhol sobre Yannick Hanfmann por 6/2, 6/3 e 6/4 para chegar à terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (19).

O único ex-campeão remanescente no torneio masculino em Melbourne Park, Nadal tem 20 títulos de Grand Slam, empatado com o lesionado Roger Federer e com o número um do mundo, Novak Djokovic, que foi deportado da Austrália antes do início do torneio.

Um segundo título no Aberto da Austrália não apenas quebraria o empate triplo no topo da lista história do esporte, mas também tornaria Nadal o segundo homem a vencer duas vezes os quatro títulos de Grand Slam desde a profissionalização do esporte em 1968.

Nadal, no entanto, disse repetidamente que seu único objetivo no primeiro torneio de Grand Slam do ano era continuar saudável, em sua volta ao circuito após se recuperar de um longo problema no pé e contrair covid-19 no mês passado.

"Eu disse antes do início do torneio, as coisas não vão ser perfeitas, mas cada dia que eu passar na quadra, as chances de jogar melhor serão maiores", disse Nadal, que venceu um torneio de aquecimento para o Aberto da Austrália neste mês, em sua primeira competição desde agosto do ano passado. "Eu acho que estou fazendo as coisas bem. Estou empolgado com o fato de que estarei jogado em uma terceira rodada por mais uma vez aqui, depois de tudo que estou passando. Eu não estou sentindo uma grande pressão sobre os meus ombros, sinceramente. Não sinto isso."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.