Na chave de duplas, Bruno Soares e Bia Haddad avançam na Austrália

As duplas do mineiro Bruno Soares e da paulista Bia Haddad venceram na estreia e asseguraram presença na segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. Na madrugada desta quarta-feira (19), Soares e o britânico Jamie Murray passaram fácil pelos autralianos James Duckworth e Marc Polmans: 2 sets a 0 (parciais 6/3 e 6/2). Já pela manhã, foi a vez de Haddad e a cazaque Anna Danilina superarem as parceiras Anna Bondar Hungria) e Oksana Kalashnikova (Geórgia), também por 2 sets a 0 (duplo 6/4).

O ritmo segue intenso para Bia Haddad: ela volta à quadra na noite de hoje (19), a partir das 21h (horário de Brasília) para enfrentar a romena Simone Halep, na chave de simples, pela segunda rodada. Será uma prova de fogo para a paulista, 83ª no ranking mundial, contra a ex-número um do mundo, atualmente em 15º no ranking da WTA.

Também a partir das 21h está programada a estreia da dupla do mineiro Marcelo Melo com o croata Ivan Dodig. Eles enfrentarão os parceiros Hugo Nys (Mônaco) e Adrian Mannarino (França).

Despedida de Melbourne

A dupla brasileira formada por Felipe Meligeni e Rafael Matos se despediu do Grand Slam ao perder n estreia, na noite de ontem (18), para os os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, por 2 sets a 0 (duplo 6/4).