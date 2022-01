Athletico-PR alcança primeira vitória na Copa São Paulo

O Athletico-PR superou o Velo Clube, por 1 a 0, nesta quinta-feira (6) no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. Esta foi a primeira vitória do Furacão na atual edição da Copinha. O Rubro-Negro agora lidera o Grupo 12 com 4 pontos.

Vitória da piazada! 🌪️

Piás do Caju lideram o Grupo 12, com 4 pontos.



🔜 Domingo tem a terceira e última rodada da fase de grupos. O adversário será o União São João, às 13h15. #Athletico #Copinha pic.twitter.com/PwnlJwShBx — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 6, 2022

O único gol da partida saiu dos pés de Renan Viana, aos 35 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Danielzinho.

Na estreia da Copa São Paulo, o Athletico-PR empatou sem gols com o Taquarussú. O próximo adversário do Furacão será o União São João, que ocupa a segunda posição da chave com 3 pontos.

Outros resultados desta quinta:

Comercial-SP 1 x 1 Chapadinha

União Iacanga 1 x 2 União ABC

União São João 3 x 0 Taquarussú

Taubaté 1 x 1 Aparecidense