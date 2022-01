Austrália: duplas de Melo e de Monteiro ganham de virada nas estreias

As duplas do mineiro Marcelo Melo e do cearense Thiago Monteiro estrearam com vitória nesta quinta-feira (20) no Aberto da Austrália, em Melbourne. Já Bia Haddad foi superada na segunda rodada pela romena Simona Halep, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/0) e deu adeus ao torneio individual feminino. Ao lado da cazaque Anna Danilina, Haddad volta à quadra, na segunda rodada da chave de duplas, à 1h (horário de Brasília) contra as tchecas Markéta Vandrousova e Tereza Martincová.

Melo e o parceiro croata Ivan Dodig ganharam de virada da parceira França-Mônaco, formada por Adrian Mannarino e Hugo Nys. O triunfo por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 7/5) classificou Melo e Dodig para a teceira rodada na qual enfrentarão os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini, em data a ser definida.

"O primeiro jogo, normalmente, é mais nervoso e conseguimos contornar, com break abaixo, depois acima, mantendo a calma. Tivemos praticamente de tudo hoje. E dá muita confiança para a próxima rodada, que também vai ser uma partida muito dura, contra o Bolelli e o Fognini, uma dupla extremamente experiente”, avaliou Melo ao final da partida no Melbourne Park.

A quinta (20) também começou bem para Thiago Monteiro e o alemão Daniel Altmaier, que entraram de última hora no torneio de duplas, após desistência dos espanhóis Carlos Alcaraz e Pablo Carreño Busta. Na estreia, a parceria Brasil-Alemanha saiu atrás na disputa contra os italianos Gianluca Mager e Lorenzo Musetti , perdendo o primeiro set por 4/6, mas se recuperou na sequência, vencendo os dois últimos sets por 6/4 e 7/6 (este último no tiebreak por 10-4), garantindo o triunfo por 2 sets a 1.

Os adversários de Monteiro e Altmaier na próxima fase serão o holandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupsk. A partida está prevista para o início da madrugada desta sexta-feira (21).