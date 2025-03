Irã garante a classificação para Copa do Mundo

Vaga veio com dois gols de Taremi em empate com Uzbequistão

O Irã confirmou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (25), quando Mehdi Taremi marcou dois gols no segundo tempo e garantiu um empate por 2 a 2 com o Uzbequistão no Estádio Azadi, em Teerã, pelo Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Precisando de um ponto para se juntar ao Japão entre as nações asiáticas garantidas na Copa, os iranianos ficaram duas vezes atrás no placar, mas Taremi, atacante da Inter de Milão (Itália), salvou a equipe e garantiu a vaga no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

Hojimat Erkinov colocou o Uzbequistão na frente aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando a hesitação da defesa iraniana para chutar de primeira, sem chances para Alireza Beiranvand.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Taremi empatou, acertando um voleio indefensável por cima da mão estendida do goleiro Utkir Yusupov.

O Uzbequistão precisou de apenas um minuto para recuperar a liderança, com um chute de esquerda de Abbosbek Fayzullaev.

Taremi, no entanto, salvou sua equipe novamente a sete minutos do fim do jogo, aproveitando uma bola quicando dentro da área para marcar o gol de empate.

O ponto conquistado garante ao Irã uma das duas vagas automáticas do Grupo A das Eliminatórias asiáticas para o Mundial, uma vez que a equipe de Amir Ghalenoei chegou a 20 pontos em oito jogos, 10 a mais do que o terceiro colocado, Emirados Árabes Unidos. O Uzbequistão continua em segundo lugar, com 17 pontos.

No Grupo C, a Austrália deu mais um passo rumo à classificação ao derrotar a China por 2 a 0 em Hangzhou, enquanto a Arábia Saudita ficou num empate em 0 a 0 com o Japão, já classificado, no Estádio Saitama.

Com a vitória, a Austrália chegou a 13 pontos em oito jogos, consolidando a segunda posição do grupo atrás do Japão, e ficando três pontos à frente da Arábia Saudita, terceira colocada.

A Coreia do Sul, líder do Grupo B, ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Jordânia em Suwon, a terceira vez que a equipe de Hong Myung-bo dividiu os pontos em casa na atual fase das Eliminatórias.

Lee Jae-sung colocou os anfitriões na frente logo aos 5 minutos de jogo, mas um gol de Mahmoud Al-Mardi aos 30 minutos do segundo tempo garantiu um ponto à Jordânia.

Com o resultado, a Coreia do Sul chegou a 16 pontos, três a mais que a Jordânia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.