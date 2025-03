Japão é 1º classificado para Copa do Mundo 2026 após 2 a 0 no Bahrein

A seleção japonesa é a primeira classificada para a Copa do Mundo de 2026. O Jãpão se junta às equipes dos Estados Unidos, México e Canadá, que têm vagas garantidas por serem os países-sedes da principal competição de futebol entre nações. Nesta quinta-feira (20), os japoneses derrotaram em casa a seleção do Bahrein por 2 a 0 pelas Eliminatórias Asiáticas e asseguram presença no Mundial com três rodadas de antecedência.

Com a vitória de hoje, o Japão se distanciou na liderança do Grupo C, com 19 pontos, e não pode mais ser alcançado pelas demais equipes (Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, Bahrein e China). Na mesma chave estão Austrália (2ª colocada/10 pontos). Arábia Saudita (3ª/seis), Indonésia (4ª/seis), Bahrein (5ª/seis) e China (6ª/seis).

Os heróis da partida foram Daichi Kamada e Takefusa Kubo, autores dos gols da vitória e da classificação, para a alegria dos 60 mil torcedores que lotaram o Saitama Stadium, na região metropolitana de Tóquio.

Com a vaga garantida no Mundial de 2026, o Japão participará de sua oitava edição seguida em Copas do Mundo. A seleção asiática debutou na Copa do Mundo de 1998, na França.

Pela primeira vez, o Mundial de 2026 reunirá 48 equipes, divididas em 16 grupos com três seleções cada. Com o novo formato, serão ao todo 80 partidas, 25% a mais que as 64 registradas nas edições anteriores, que reuniam 32 equipes. A Copa do Mundo ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.