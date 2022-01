Austrália: Medvedev despacha anfitrião Kyrgios e vai para 3ª rodada

O número dois do mundo Daniil Medvedev manteve sua calma diante de uma torcida hostil para pôr um fim ao show de Nick Kyrgios na segunda rodada do Aberto da Austrália nesta quinta-feira (20), jogando fora a esperança local com uma vitória clínica por 7-6(1), 6-4, 4-6 e 6-2.

A atmosfera na Rod Laver Arena foi mais como uma partida da Copa Davis do que um Grand Slam com a capacidade de público de 50% - devido aos protocolos de saúde da covid-19 - torcendo por Kyrgios em cada ponta na quadra principal do Melbourne Park.

"Eu vim para ganhar esta partida e estou feliz por ter conseguido", disse um Medvedev com cara de pedra em sua entrevista na quadra, pedindo repetidamente à multidão que se acalmasse. "A única escolha é manter a calma quando se é vaiado entre o primeiro e o segundo serviço", disse.

Flying into the third round ✈️@DaniilMedwed holds off Nick Kyrgios 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 to reach the third round for the fourth consecutive time.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/8KShYhEXJ1 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022

Kyrgios incentivou os torcedores a ficarem ao seu lado desde o início, com suas repetidas batidas no peito, mas também os repreendeu por interrompê-lo quando se movimentava para sacar.

O australiano foi advertido por uma obscenidade audível ao discutir repetidamente com o árbitro da cadeira, acusando-o de iniciar o relógio de saque mais cedo entre os pontos, ao mesmo tempo em que recebeu uma violação de tempo por não estar pronto para receber o serviço.

Antes do jogo, Kyrgios disse que acreditava que Medvedev era atualmente o melhor jogador do mundo apesar de ter vencido ambas as vezes em que se enfrentaram.

O russo mostrou o porquê --permanecer calmo e composto em face do apoio da torcida ao rival e das artimanhas habituais de seu adversário.

Frustrado pela precisão robótica de Medvedev, o antigo número 13 do mundo, que caiu para o 115º lugar no ranking, continuou balançando a cabeça em descrença e disse à multidão: "Estou fazendo tudo o que posso".

"Não consigo sacar melhor que isso", ele continuou murmurando durante uma mudança de lado, sinalizando com a mão que Medvedev estava conseguindo devolver com facilidade seus saques.

Kyrgios conseguiu encenar uma reação no terceiro set, quando conseguiu devolver um lob de Medvedev e levou a torcida à loucura ao executar alguns movimentos de dança em comemoração.

Mas Medvedev, que disparou 68 winners na partida, logo recuperou o controle.

Uma dupla quebra de serviço no quarto set fez com que parecesse fácil no final para o finalista do Aberto da Austrália do ano passado e agora o russo enfrentará o 57º colocado no ranking Botic van de Zandschulp, da Holanda, por um lugar na quarta rodada.

