Botafogo estreia com vitória na Copinha e lidera Grupo 14

Com três gols de bola parada, o Botafogo estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória sobre a Aparecidense (GO) por 3 a 0 na tarde desta segunda-feira (3), no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Com o resultado, o Glorioso assumiu a liderança do Grupo 14, com três pontos e um gol a mais que o Taubaté, que derrotou o Petrolina por 2 a 0.

O jogo começou equilibrado, mas o time do Rio criava as melhores oportunidades. O Botafogo abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após escanteio pela esquerda de Raí, a bola bateu em Reydson, desviou na trave e, na sobra, Gabriel Tigrão apenas escorou para o fundo das redes.

O segundo veio 10 minutos depois, novamente com Gabriel Tigrão. A cobrança de escanteio desta vez foi pela direita. Maranhão tocou para o meio da área e Reydson tentou a finalização, o goleiro rebateu e Tigrão chutou forte, inclusive furando a rede do estádio.

O confronto virou goleada logo aos três minutos do segundo tempo. Após ter participado dos dois primeiros gols da partida, Reydson finalmente deixou a sua marca. Após falta cobrada por Raí, o camisa 3 apareceu no meio da defesa da Aparecidense e completou de perna direita para anotar o terceiro do Botafogo.

O time de Goiás até tentou reagir, sem muito sucesso. Já o Botafogo teve chances de ampliar o marcador, mas esbarrou nas finalizações para fora.

Na próxima rodada, a Aparecidense enfrenta o Taubaté, na próxima quinta-feira (6), às 13h. O Botafogo pega o Petrolina logo depois, às 15h15. Todas as partidas do Grupo 14 são disputadas em Taubaté.

Outros resultados desta segunda:

Comercial 0 x Nova Iguaçu 3

Criciúma 0 x 1 Chapadinha

União Iacanga 1 x 4 Novorizontino

Santa Cruz 2 x 0 União ABC

União São João 1 x 3 Velo Clube

Athletico-PR 0 x 0 Taquarussú

Taubaté 2 x 0 Petrolina