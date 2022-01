Mirassol vence Taguatinga na abertura da Copinha 2022

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com a vitória apertada do Mirassol sobre o Taguatinga por 1 a 0 neste domingo (2), no Estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pelo Grupo 3. O time do Distrito Federal foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu converter a superioridade em bola na rede.

A equipe paulista voltou para a etapa final disposta a vencer e conquistou os três pontos com gol de Kauan, que entrou em campo com um penteado igual ao de Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de 2002, contra a Alemanha. Além do corte de cabelo do atacante, o uniforme do Mirassol é uma homenagem ao título da Seleção Brasileira.

O jogo

A primeira boa chegada foi do Taguatinga, aos sete minutos. Bola levantada na área, o goleiro Vinícius se precipitou e Joãozinho acertou um belo chute de canhota, de fora da área. Vinícius se recuperou e fez bela defesa, salvando o Mirassol.

Aos 19 minutos, o atual vice-campeão paulista Sub-20 respondeu. Falta cobrada pela esquerda que Otávio completou de cabeça. Lucas Diniz espalmou e jogou para escanteio. A equipe paulista quase abriu o placar dois minutos depois. Em novo cruzamento pela esquerda, Lucas Diniz saiu mal e Kauan, desequilibrado, completou. A bola passou muito perto do gol.

Mesmo com as duas chances criadas pelo adversário, o Taguatinga era melhor e teve a grande oportunidade da primeira etapa aos 26 minutos. Pedrinho recebeu lançamento e ficou cara a cara com o goleiro. Ele bateu colocado de perna direita e obrigou Vinícius fazer uma defesaça. O time do Distrito Federal manteve o domínio, mas não chegou ao gol.

No segundo tempo tudo mudou. Com um minuto, o Mirassol chegou ao primeiro gol. Após cruzamento pela esquerda, Kauan subiu sozinho na área e cabeceou no ângulo direito, sem chances para o goleiro.

Três minutos depois, Kauan fez boa jogada e tocou para Moreira, que finalizou no travessão. Na sobra, Rinaldi chutou forte e Lucas Diniz salvou o que seria o segundo gol. O Mirassol só chegou com perigo novamente aos 25 minutos, mais uma vez com Moreira. Após bobeada da zaga do Taguatinga, o camisa 6 teve a chance de fazer o segundo, mas acabou mandando para fora.

Mesmo mal na etapa final, o Taguatinga quase chegou ao empate aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda e “bate-rebate” na área do Mirassol, a defesa do time paulista conseguiu tirar a bola em cima da linha. A equipe do DF reclamou bastante com o árbitro alegando que a bola teria entrado.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Confiança, quarta-feira (5), às 13h45min. Já o Taguatinga pega o Sport logo depois, às 16h. Todas as partidas do Grupo 3 são disputadas em Bálsamo.