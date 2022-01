Campeonato Paulista: Federação diz que cumprirá restrição de público

Horas após o governador de São Paulo, João Doria, anunciar que os estádios que receberão partidas do Campeonato Paulista terão ocupação limitada a 70% do total, com exigência de apresentação de comprovante completo de vacinação, a Federação Paulista de Futebol afirmou que cumprirá esta determinação.

“A Federação Paulista de Futebol foi informada nesta quarta-feira [12] sobre a determinação do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, referente à limitação do público em 70% nos estádios paulistas a partir de 23 de janeiro, data de abertura do Campeonato Paulista. Desde o início da pandemia de covid-19, a FPF e os clubes paulistas têm seguido todas as diretrizes técnicas e científicas no combate à doença e, desta maneira, a determinação do Governo de São Paulo será cumprida” diz nota emitida pela entidade máxima do futebol paulista.

Além disso, a Federação Paulista reforçou que todos os torcedores terão que ter “o ciclo de vacinação completo ou de teste negativo de Covid-19 para o ingresso aos estádios, além da necessidade do uso de máscaras”.

João Doria disse que as medidas terão validade a partir do dia 23 de janeiro, quando começa o Campeonato Paulista de futebol. “A Copinha, a Copa São Paulo que acontece agora, embora tenha repercussão, tem público diminuto, então não há necessidade de estabelecer restrição”, afirmou o governante.