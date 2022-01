Copinha: Botafogo garante vaga após derrotar São José nos pênaltis

O Botafogo encontrou muitas dificuldades, mas passou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Glorioso ficou no empate em 0 a 0 contra o São José, nesta quarta-feira (12), em Taubaté, e só conquistou a vaga em uma emocionante disputa por pênaltis, a primeira desta edição da Copinha.

O São José foi melhor no primeiro tempo e chegou mais vezes à meta de Maurício, mas o goleiro botafoguense não precisou fazer defesas difíceis. Do outro lado, Arthur foi exigido apenas uma vez, a primeira defesaça de muitas que ele fez para tentar salvar o time gaúcho. Aos 43 minutos, Maranhão tocou de letra para Tigrão, que bateu forte. Arthur espalmou, a bola ainda tocou na trave e foi para escanteio.

A segunda etapa foi só pressão do Botafogo. Desde o primeiro minuto até o apito final do árbitro, o time carioca tentou abrir o placar. Foram, pelo menos, quatro chances claras de gol que consagraram o goleiro Arthur. Mesmo aparentando muito cansaço, o São José ainda criou uma oportunidade, mas parou em Maurício. No fim, 0 a 0 e disputa de pênaltis.

Assim como nos 90 minutos, parecia que não teríamos um vencedor. O Botafogo perdeu a terceira batida, com Jefinho acertando o travessão. O São José desperdiçou a quarta, quando Ruan carimbou a trave. Só na décima cobrança saiu o vencedor. O Alvinegro marcou com Carlos Henrique. Petterson, do São José, soltou a bomba, que explodiu no travessão.

Na terceira fase o Botafogo enfrenta o Taubaté, que derrotou o XV de Piracicaba por 3 a 1. As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase da Copinha, na última rodada do Grupo 14, com vitória do Glorioso por 2 a 0.

Outros resultados desta quarta-feira:

Novorizontino 2 x 1 Castanhal-PA

XV de Piracicaba 1 x 3 Taubaté

Fortaleza 1 x 1 Resende (3 x 4 nos pênaltis)

Athletico-PR 1 x 1 América-MG (1 x 3 nos pênaltis)

Votuporanguense 2 x 2 Guarani (5 x 3 nos pênaltis)

Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia

Fluminense 3 x 1 Francana

Nova Iguaçu 1 x 1 Ferroviária (3 x 5 nos pênaltis)