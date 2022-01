Com equipe alternativa, Fluminense derrota Matonense na Copinha

Já classificado para a segunda fase da Copa São Paulo Júnior, o Fluminense derrotou a Matonense por 3 a 2, nesta segunda-feira (10) no estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

VEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com dois gols de Luan Brito e um de Guilherme, os #MlksDeXerém vencem de virada a Matonense por 3 a 2 e se classificam para a segunda fase da @copinha com o primeiro lugar do grupo! #VemQueTem 🇭🇺 pic.twitter.com/Lsb2Jl3xYR — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 10, 2022

O Tricolor das Laranjeiras venceu a partida do Grupo 6 da competição mesmo entrando em campo com vários jogadores considerados reservas. Ainda no primeiro tempo o time da casa abriu o placar com Iago, mas os Moleques de Xerém igualaram com Guilherme. A Matonense voltou a fica na frente na etapa final graças a Juan. Porém, Luan Brito marcou duas vezes para o Fluminense dar números finais ao jogo.

Outros jogos desta segunda:

Atlético Matogrossense 3 x 2 Monte Azul

Aquidauanense 0 x 0 Guarani

Jacuipense 6 x 0 Fast

São José 2 x 3 XV de Piracicaba

Concórdia 0 x 3 Ituano

Fluminense-PI 0 x 1 Bragantino

Santana 0 x 1 Guarulhos

Volta Redonda 6 x 1 Mauense

Canaã 2 x 1 AA Portuguesa

Votuporanguense 1 x 1 Bahia

Tanabi 0 x 2 Vila Nova

Manthiqueira 0 x 5 Vitória

Suzano 1 x 2 Fortaleza

Jaguariuna 0 x 3 ABC

São Raimundo 0 x 1 Portuguesa

AA Flamengo 1 x 1 Avaí

Juventus 0 x 1 CRB