Em apresentação ao Flamengo, Paulo Sousa diz que quer fazer história

Depois de assinar contrato com o Flamengo no fim do ano passado, o técnico Paulo Sousa enfim foi apresentado como novo comandante do Rubro-Negro carioca nesta segunda-feira (10). Em entrevista coletiva no Centro de Treinamento (CT) do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sousa, o treinador firmou um compromisso de dois anos com a agremiação, e destacou a grandeza do clube como principal motivação para deixar o comando da seleção da Polônia.

"[A razão] foi a possibilidade de ganhar títulos e continuar a escrever outras páginas que fiquem bem marcadas. Quero estar presente na história do Flamengo. É uma oportunidade que não poderia deixar de ter", ressaltou Sousa, de 51 anos.

O treinador ficou menos de um ano à frente da equipe polonesa, ante de deixá-la às vésperas da disputa da repescagem para a definição das últimas vagas europeias para a Copa do Mundo do Catar (a Polônia disputa um lugar com Rússia, Suécia e República Tcheca no fim de março).

🎙🇵🇹 As palavras do técnico @paulomcdsousa após ser oficialmente apresentado no Mais Querido.



Confira a coletiva de apresentação na íntegra na FlaTV: https://t.co/KTRpobmPO9 #VamosFlamengo pic.twitter.com/VGbZYzei59 — Flamengo (@Flamengo) January 10, 2022

O currículo de Sousa como técnico e jogador foi enaltecido pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Atuando, Paulo Sousa foi um meia de destaque na década de 90, com passagens vitoriosas por Juventus e Borussia Dortmund. Já como treinador ele acumula trabalhos na Inglaterra, França, Itália e outros centros menores, como Hungria e Israel.

"Ele consegue congregar o espírito vencedor do Flamengo e, onde teve equipes competitivas, conseguiu vencer", disse Landim.

Sousa tem como desafio retomar o caminho de vitórias alcançado recentemente por um compatriota que esteve à frente do Flamengo: Jorge Jesus, um dos mais cotados para assumir novamente a vaga antes do acerto do Rubro-Negro com Paulo Sousa.

"Sem dúvidas fez um trabalho extraordinário. Tem uma carreira extraordinária e enriquece ainda mais a qualidade do treinador português. Vamos impor e dar continuidade a tudo que está sendo feito neste clube", expôs.

A temporada do Flamengo começa oficialmente no dia 26 de janeiro, com a estreia no Campeonato Carioca, diante da Portuguesa, mas existe a expectativa de que o time não coloque força total nas primeiras partidas do ano, visando a preparação para Copa do Brasil, Libertadores e a Supercopa do Brasil, competições importantes com início também no primeiro semestre.

Em reapresentação do time, um jogador testa positivo para covid-19

A coletiva de Paulo Sousa foi apenas um dos eventos da segunda-feira no Ninho. O elenco principal do Flamengo se reapresentou após as férias e começou a realizar uma bateria de exames de saúde e testes físicos. Pela manhã, um atleta teve resultado positivo para covid-19. Este jogador, que não teve o nome revelado pelo clube, foi imediatamente dispensado e entrou em quarentena. Os outros seguiram para mais testes ao longo do dia, que foram registrados nas redes sociais do Rubro-Negro.

Além do desfalque por covid-19, o Flamengo, que não anunciou reforços até o momento, não tem a presença do zagueiro Rodrigo Caio, que está em tratamento de uma inflamação pós-cirúrgica no joelho e ainda não tem data para retorno.