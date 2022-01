Copa São Paulo: Flamengo chega ao mata-mata após nova goleada

O Flamengo goleou o Floresta por 4 a 0, neste sábado (8) no estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além da classificação, a vitória construída com gols de Ryan Luka, André, Werton e Pedro Arthur garantiu a liderança do Grupo 29, com os mesmos seis pontos do Oeste, o adversário do Rubro-Negro na última rodada da primeira fase.

Outra equipe a avançar para o mata-mata neste sábado foi o São Paulo, que bateu o Perilima por 5 a 0 no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Tricolor venceu graças a gols de Pedrinho, Beraldo, Pablo e João Adriano (2).

Outros resultados deste sábado:

Real Ariquemes 0 x 3 Palmeiras

Rio Claro 0 x 12 Vasco

Retrô 0 x 2 Cruzeiro

Água Santa 3 x 0 Assu

Confiança 1 x 3 Taguatinga

Deportivo Brasil 0 x 1 Iape

Paulista 2 x 0 Bragantino-PA

Ibrachina 3 x 0 Serranense-MG

Nacional 1 x 1 Real Brasília-DF

Mirassol 3 x 2 Sport

Aliança 3 x 0 Andirá

Botafogo 0 x 0 Goiás

São Bernardo 1 x 1 Ceará

Inter de Limeira 1 x 2 Náutico

Capivariano 2 x 1 Coritiba

Itapirense 1 x 1 Palmas

Ska Brasil 2 x 2 Lagarto

Linense 1 x 0 Atlético-MG

Oeste 6 x 1 Forte

São Bernardo 2 x 0 Aster Brasil

São Caetano 2 x 0 CSE

São Bento 1 x 2 Londrina