Internacional anuncia o retorno do argentino Andrés D'Alessandro

O Internacional anunciou neste sábado (8) o retorno de um de seus grandes ídolos, o meio-campista argentino Andrés D'Alessandro. O jogador de 40 anos de idade, que estava no Nacional (Uruguai), firmou um contrato de 4 meses com o Colorado, no qual fará os últimos jogos de sua carreira.

D'Alessandro defendeu o Internacional por mais de 12 anos, com 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos.

“Olá nação colorada, aqui é o D’Alessandro [...]. Estou aqui para anunciar que em 2022 estaremos juntos outra vez. Estou voltando ao clube neste ano importante e para poder ajudar da melhor maneira. E claro, se Deus quiser, para poder encerrar a minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado ao lado de vocês”, declarou o jogador em vídeo divulgado pelo Internacional.