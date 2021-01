D'Alessandro é anunciado pelo Nacional do Uruguai

Depois de sair do Internacional no final de 2020, o meia argentino Andrés D'Alessandro foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (4) como reforço do Nacional (Uruguai) para a temporada 2021.

🖊️De puño y letra:

“Cumpliré un sueño profesional y lo daré todo. Con respeto, compromiso y dedicación para hacer todavía más grande al Decano del fútbol uruguayo” - Andrés D’Alessandro

¡Bienvenido a casa @dale10! #DaleBolso#Dale10EnNacional pic.twitter.com/4beRvMfDLS — Nacional (@Nacional) January 4, 2021

A confirmação ocorreu através de um vídeo publicado nas redes sociais do time uruguaio. Nele, D'Alessandro, de 39 anos, lê uma mensagem: “Há alguns dias terminei um dos capítulos mais importantes da minha vida, depois de 12 anos no Brasil. Agora a história deve seguir, minha história deve seguir. É hora de virar a página. Hoje posso dizer que encontrei num novo desafio. Sabia que deveria estar num clube cheio de glórias e assim será. Em 2021 serei jogador do Club Nacional de Football. Para um jogador, o Nacional tem tudo: três títulos da América e do mundo, mais de 100 anos de vida e o estádio onde começou a história das Copas. Além disso, uma torcida fantástica. Este será o meu novo capítulo. Cumprirei um sonho profissional e darei tudo. Com respeito, compromisso e dedicação para tornar ainda maior o decano do futebol uruguaio”, disse o jogador.

O ex-colorado começa os treinos no clube uruguaio ainda em janeiro. Mas só poderá estrear após o encerramento das competições da temporada de 2020.