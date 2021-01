Brasileiro Alex Sandro testa positivo para o novo coronavírus

O lateral brasileiro Alex Sandro, da Juventus, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), informou em nota o atual campeão italiano nesta segunda-feira (4).

O atleta de 29 anos, que no último sábado atuou na vitória de 4 a 1 em casa sobre a Udinese, pelo Campeonato Italiano, entrou em isolamento.

“A Juventus Football Club anuncia que, após a aparição de alguns sintomas leves, foi realizado um exame no jogador Alex Sandro, que revelou que ele está positivo para covid-19”, disse a equipe em comunicado.

“O clube está em contato com as Autoridades de Saúde para definir uma implementação efetiva dos protocolos necessários para que as atividades de treinamento e competição da equipe sejam permitidas”, acrescentou.

A Juve visita o Milan na próxima quarta-feira (6), em partida na qual o time de Andrea Pirlo tentará reduzir a diferença de 10 pontos para o atual líder do Campeonato Italiano.