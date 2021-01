De volta ao Vasco, Luxemburgo é apresentado no Clube

A tarde desta segunda-feira (4), foi de apresentação no Vasco da Gama. Ao lado de Alexandre Pássaro, novo diretor executivo de futebol, e de Alexandre Campello, presidente do clube, Vanderlei Luxemburgo falou oficialmente como o novo técnico do clube.

Luxemburgo disse que foco principal do trabalho é manter o Cruzmaltino na Série A. "São 12 jogos até o final do Brasileirão. E cinco deles, confrontos diretos. A nossa manutenção passa muito por eles", disse o técnico em entrevista coletiva. Para Luxemburgo, duas questões serão fundamentais para o clube alcançar o objetivo: parte física e a solidez defensiva. "Não tomando gol, você já partiu do resultado de empate. Se o time puder ser reativo, vai ser. Se puder ser pró-ativo, vamos fazer. Gol vai sair, até porque temos um goleador que bota a bola para dentro se ele chegar", destacou o comandante, se referindo ao atacante Cano, que já marcou 11 gols pelo Vasco nesta temporada. O outro cuidado será a manutenção do condicionamento físico e a recuperação de Talles, que testou positivo para covid-19 em novembro e fechou 2020 com 37 jogos e apenas dois gols marcados. "Ele é um menino. Tem que voltar a fazer a arte de jogar futebol. Ele tem essa arte, muitos outros não têm. Já estou conversando com o Talles", comentou Luxemburgo.

Em 2019, durante a primeira passagem do treinador pelo clube, ele lançou o jovem. Vanderlei Luxemburgo comandou o Vasco em 2019 entre os meses de maio e dezembro de 2019 e teve 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

O acordo inicial entre o clube e o técnico é até o final do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021. E o comandante falou sobre isso. "Tenho que começar a montar a equipe acelerando e antecipando. O pensamento de uma temporada inteira está fora. Obviamente sem sacrificar a parte física dos jogadores. Estamos num final de temporada. Tem que arrebentar os caras porque eles estão na confusão. Você tem que dar tranquilidade para eles saírem com calma".

Atualmente o Vasco ocupa a 17ª posição, com apenas 28 pontos, e voltará a jogar na próxima quinta-feira (7), contra o Atlético Goianiense.