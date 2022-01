Copa Africana de Nações começa com vitória de Camarões

Graças a dois gols do atacante Aboubakar, a anfitriã Camarões derrotou Burkina Faso por 2 a 1, neste domingo no estádio Olembe, em Yaoundé, na partida inaugural da Copa Africana de Nações.

Mesmo jogando em casa, diante de mais de 48 mil torcedores, os Leões Indomáveis saíram atrás do placar quando, após falha do goleiro Onana, Sangaré aproveitou para abrir o placar. Porém, Camarões permaneceu insistindo no gol, e conseguiu a virada antes do intervalo, graças a dois gols em cobrança de pênalti de Aboubakar.

A Copa Africana de Nações é a principal competição de seleções nacionais do continente africano. A edição deste ano, que é realizada em Camarões, envolve 24 seleções, que estão divididas em 2 grupos na fase inicial. As duas melhores equipes de cada chave, além dos melhores terceiros no geral, avançam para o mata-mata, que termina no dia 6 de fevereiro.