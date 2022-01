Covid-19: Pequim restringe deslocamentos regionais para combater vírus

A capital chinesa restringiu os deslocamentos de pessoas em mais partes da cidade, mesmo com o registro de menos casos de covid-19 nesta quinta-feira (27), para diminuir os riscos com o vírus a pouco mais de uma semana antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.

O distrito de Fengtai anunciou na noite de quarta-feira (26) que os moradores de mais áreas não devem deixar seus complexos residenciais por razões desnecessárias e precisam fazer testes diários de covid-19.

O distrito, que reportou mais casos do que outros no atual surto em Pequim, já havia realizado lockdowns em alguns complexos onde moram dezenas de milhares de pessoas. Vários outros distritos municipais impuseram restrições à mobilidade em algumas áreas.

Pequim reportou cinco infecções transmitidas localmente com sintomas confirmados na quarta-feira (26), uma queda a partir de 14 registrados um dia antes, afirmou a Comissão Nacional de Saúde (NHC) nesta quinta-feira (27).

Embora os números de casos sejam baixos em comparação com surtos em outros lugares do mundo, a China age de maneira para conter qualquer aparição do vírus imediatamente. A contenção do coronavírus adquire uma urgência extra enquanto os Jogos Olímpicos de Inverno se aproximam e com a chegada da temporada de viagens do feriado de Ano Novo Lunar.

"Estou ansioso todos os dias, pois a situação do vírus ainda é bem séria", disse um viajante com o sobrenome Wang na Estação Ferroviária de Pequim. "Eu não quero levar problemas para a minha cidade natal. Agora testei negativo, mas e se mudar para positivo?".

As viagens nos primeiros dias da temporada de Ano Novo pela China cresceram 46% em relação ao mesmo período no ano passado, mas ainda estão bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos em 2019, afirmou uma autoridade de Transportes nacionais nesta quinta-feira (27).

Os organizadores da Olimpíada de Inverno disseram que 23 novos casos de covid-19 foram detectados entre funcionários vinculados aos Jogos, incluindo oito deles entre a bolha fechada olímpica, e o resto na chegada no aeroporto.

Em Xangai, um caso transmitido localmente da variante Ômicron do coronavírus foi detectado na segunda-feira (24), segundo o canal estatal de televisão informou na quinta-feira.

A capital encontrou um total de 60 casos locais com sintomas desde o dia 15 de janeiro, segundo dados do NHC. Autoridades de Pequim disseram que a maioria dos casos é causada pela variante Delta, com alguns deles sendo da variante altamente transmissível Ômicron.

Pelo menos oito províncias, regiões e municipalidades na China encontraram casos localmente transmitidos da Ômicron, mas o total de casos provocados pela variante não está claro.

Desde o início da pandemia, a China fechou suas fronteiras para a maioria das chegadas internacionais. Pessoas chegadas do exterior precisam fazer quarentena de pelo menos duas semanas ao entrarem na China.

Autoridades de Imigração disseram nesta quinta-feira (27) que viagens de estrangeiros chegando e saindo da China caíram 65,9% em 2021 em relação ao ano anterior.

