Flamengo apresenta Marinho, o seu primeiro reforço para a temporada

O Flamengo apresentou oficialmente nesta segunda-feira (31) o seu primeiro reforço para a temporada, o atacante Marinho, que veio do Santos. O jogador, que usará a camisa de número 31, chegou ao Rubro-Negro com a expectativa de conquistar títulos.

“O Flamengo sempre está acostumado a ganhar. A Nação é muito grande, é gigante. O time almeja algo mais, e por isso espero dar alegrias ao torcedor”, declarou Marinho em entrevista coletiva realizada no Ninho do Urubu.

A chegada do atacante ao Flamengo encheu de alegria uma pessoa em especial, o pai de Marinho, Zé Carlos, que é torcedor fanático da equipe da Gávea. “Quando acertei com o Flamengo, a primeira coisa que veio na cabeça foi o primeiro gol. Quero fazer uma homenagem para meu coroa, e já estou mentalizando isso”, afirmou o jogador.

Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, existe a possibilidade de Marinho estrear pelo Flamengo na próxima quarta-feira (2), contra o Boavista no Campeonato Carioca.