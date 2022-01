Futsal: Conmebol transfere sede da Copa América para o Paraguai

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta terça-feira (4) a mudança da sede da Copa América da modalidade. A competição, que estava programada para ser disputada no Brasil, será realizada agora no Paraguai, entre 29 de janeiro e 6 de fevereiro.

¡𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐞! 🏟️➡️🏟️



⚽ La CONMEBOL #CopaAmérica Futsal 2022 se traslada a Paraguay 🇵🇾



👉 https://t.co/FvLjEjog0k#VibraElContinente



Mudamos de sede! 🏟️➡️🏟️



⚽ A CONMEBOL #CopaAmérica Futsal 2022 agora será realizada no Paraguai 🇵🇾#VibraOContinente pic.twitter.com/4WwgmAQ32p — Copa América (@CopaAmerica) January 4, 2022

“A Diretoria de Competições e Operações informou que, em decorrência das restrições sanitárias vigentes no Brasil até o momento em decorrência da pandemia de covid-19, a Conmebol Copa América Futsal 2022 mudou de sede e será disputada no Paraguai”, disse a entidade por meio de uma nota.

A seleção brasileira, que é a atual campeã da competição, enfrentará na fase de grupos as equipes do Uruguai, da Colômbia, do Equador e do Chile. Na outra chave estão Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru.