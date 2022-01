Inter tem jogo sem adversário após Bologna entrar em quarentena

Grande parte do ritual pré-jogo da Inter de Milão foi o mesmo antes do jogo contra o Bologna nesta quinta-feira (6), mas apenas uma coisa faltou, o adversário, já que a partida pelo Campeonato Italiano tornou-se uma farsa.

Um surto de casos do novo coronavírus (covid-19) no elenco do Bologna levou a autoridade sanitária local (ASL) a colocar a equipe em quarentena por um período de 7 a 10 dias a partir de quarta-feira, o que significa que o time não pôde participar do confronto em casa com a Inter, que deveria ocorrer nesta quinta-feira.

Ainda assim, com a liga italiana se recusando a cancelar as partidas, a Inter foi forçada a comparecer e se aquecer antes do jogo, como de praxe, com os árbitros fazendo a inspeção do campo, apesar de não haver sinal de nenhum jogador do Bologna.

As regras do torneio dizem que a Inter deve receber a vitória com resultado de 3 a 0 sem qualquer direito de recurso ao Bologna. Mas o diretor da Inter, Beppe Marotta, que estava presente em Bologna, disse que o sistema não está funcionando.

“A situação é caótica”, disse Marotta ao canal Sky Sport Italia. “Jogos estão sendo adiados por autoridades locais de saúde que decidem de forma independente”.

“O Bologna estava pronto para jogar e sofreu essa situação da ASL, que tomou essa decisão para proteger a saúde de todos, mas a transparência está faltando. Eu limitaria o poder da ASL, caso contrário veremos situações semelhantes no futuro”, concluiu.