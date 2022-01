Murilo chega ao Palmeiras de olho em vaga no time titular

ime que está ganhando se reforça. Mesmo com a dupla de defesa mais segura do país, com Gustavo Gómez e Luan, o Palmeiras apresentou o zagueiro Murilo nesta terça-feira (18) . Contratado junto ao Lokomotiv Moscow, da Rússia, o jogador de 24 anos assinou até o fim de 2026.

Em sua apresentação oficial, Murilo elogiou os companheiros de equipe e sabe que vai ter que lutar por seu espaço dentro do elenco

"Luan e Gómez são excelentes zagueiros e fazem uma dupla que dispensa comentários. Creio que o meu diferencial pode ser por eu atuar do lado esquerdo, onde queriam um jogador para a posição e eu posso estar à disposição", revelou.

Murilo começou sua carreira aos 13 anos de idade, no Cruzeiro, onde permaneceu até 2019. Fez parte do elenco campeão mineiro em 2018 e 2019, além de duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018. Na Raposa, atuou ao lado de dois novos companheiros de equipe: Rony, ainda na base, e Mayke. Em 2019, foi para o futebol russo, onde conquistou a Supercopa da Rússia, no mesmo ano, e a Copa da Rússia, em 2021.

"Foi uma história muito bonita que eu pude criar lá, com títulos e aprendizado.Eu me sinto preparado, me sinto bem para poder hoje estar aqui com a camisa do Palmeiras".

Murilo fez 71 jogos pelo Lokomotiv Moscow, sendo 10 partidas válidas pela Champions League, e marcou 5 gols no total. O zagueiro é a quinta contratação do Palmeiras para a temporada, antes o clube já havia confirmado o goleiro Marcelo Lomba (ex-Internacional), o meio-campista colombiano Atuesta (Los Angeles FC), o atacante Rafael Navarro (ex-Botafogo) e o meio-campista Jailson, que estava livre no mercado após jogar na China.