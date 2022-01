Nadal supera Khachanov e chega às oitavas do Aberto da Austrália

O sexto cabeça de chave Rafael Nadal perdeu seu primeiro set no Aberto da Austrália deste ano, mas avançou à quarta rodada com vitória por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1 sobre Karen Kachanov nesta sexta-feira (21).

