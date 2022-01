Liga Inglesa atende Arsenal e adia clássico contra Tottenham

O clássico do Arsenal contra o Tottenham Hotspur, do norte de Londres, no domingo (16), foi adiado porque o elenco do Arsenal está afetado por infecções de Covid-19, lesões e jogadores afastados na Copa das Nações Africanas, informou a Premier League neste sábado (15).

O Arsenal "com relutância" pediu à liga na sexta-feira (14) para adiar o clássico, citando o número de jogadores indisponíveis no momento.

"Com o Arsenal tendo menos jogadores do que o necessário para a partida (13 jogadores de linha e um goleiro), o conselho aceitou o pedido do clube (para um adiamento)", disse a Premier League em comunicado.

🚨 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS — Arsenal (@Arsenal) January 15, 2022

Vinte e uma partidas da Premier League foram adiadas em pouco mais de um mês desde o aumento dos casos de covid-19 causado ​​pela variante Ômicron.

Granit Xhaka, do Arsenal, foi descartado da partida de domingo (16) depois de receber um cartão vermelho no empate de 0 x 0 de quinta-feira com o Liverpool no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga, enquanto Cedric Soares, Bukayo Saka e Calum Chambers sofreram lesões.

Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe e Pierre-Emerick Aubameyang estão com suas seleções na África, enquanto o norueguês Martin Odegaard testou positivo para covid-19.

O Arsenal está em quinto lugar na tabela com 35 pontos após 20 partidas, dois pontos acima do sexto colocado Tottenham, que tem dois jogos a menos.

Following a request from Arsenal FC, the Premier League Board met today and regrettably agreed to postpone the North London Derby, due to be played at 4:30pm on Sunday 16 January.



Full PL statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2022

O Tottenham, que no mês passado perdeu um jogo por WO na Liga da Conferência da Uefa contra o Rennes após um surto de covid-19 no clube londrino, mais tarde divulgou um comunicado dizendo que os torcedores tiveram novamente os planos interrompidos em um prazo inaceitavelmente curto.

"Estamos extremamente surpresos que este pedido tenha sido aprovado", disse o comunicado do Tottenham. "Nós mesmos fomos desqualificados da Liga da Conferência Europeia depois que um número significativo de casos de covid-19 fazia com que precisássemos reagendar um jogo e nosso pedido para mudar o jogo do Leicester não foi aprovado - apenas para ser adiado posteriormente quando o Leicester solicitou."

Em um comunicado, o Arsenal informou: "Sabemos o quanto essa partida significa para nossos torcedores em todo o mundo, mas a Premier League tomou a decisão de adiar o jogo, devido a muitos jogadores de nosso elenco estarem indisponíveis como resultado da covid-19, lesões existentes e recentes, além de jogadores fora com seus países na Copa Africana de Nações."

* Reportagem adicional de Martyn Herman, em Londres