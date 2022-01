Real Madrid vence Barcelona e vai à final da Supercopa da Espanha

O meio-campista uruguaio Federico Valverde finalizou uma jogada impressionante na prorrogação para dar ao Real Madrid uma vitória de 3 a 2 sobre o arquirrival Barcelona em uma emocionante semifinal da Supercopa da Espanha nesta quarta-feira (12).

O Real avançou para a final de domingo contra o vencedor do confronto de quinta-feira (13) entre o atual campeão da Supercopa da Espanha Athletic Bilbao e o campeão do Campeonato Espanhol Atlético de Madri, na capital da Arábia Saudita, Riad.

Vinícius Júnior abriu o placar para o Real em um contra-ataque no início do primeiro tempo, mas Luuk de Jong empatou pouco antes do intervalo após um erro do zagueiro Eder Militão.

Karim Benzema colocou o Real novamente à frente aos 25 minutos do segundo tempo, conferindo rebote dentro da área, porém um cabeceio de Ansu Fati, que fazia sua primeira partida desde novembro, levou o jogo para a prorrogação.

O Real saiu vitorioso em mais um contra-ataque, com Rodrygo cruzando rasteiro para a entrada da área. Vinícius fingiu que chutaria, o que enganou toda a defesa do Barça, e deixou Valverde sozinho para empurrar a bola para o gol.

O Real Madrid era o grande favorito para a partida, mas o Barcelona proporcionou aos líderes do Campeonato Espanhol um jogo difícil.

O estádio King Fahd deveria estar com 50% da capacidade por causa de preocupações com o novo coronavírus (covid-19), mas parecia quase cheio de torcedores empolgados para testemunhar o primeiro clássico entre Real e Barça jogado fora da Espanha.

“Fomos muito eficazes no contra-ataque e marcamos três gols espetaculares”, disse o técnico do Real, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.