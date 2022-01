Técnico Roberto Mancini convoca brasileiros para a seleção Italiana

O técnico Roberto Mancini convocou nesta segunda-feira (24) a Itália para um período de treinos. E a relação de 35 nomes apresenta cinco novidades, entre elas dois brasileiros que atuam no futebol italiano: o atacante João Pedro, do Cagliari, e o zagueiro Luiz Felipe, da Lazio.

Outro jogador nascido no Brasil presente na lista, mas este um convocado habitual, é o zagueiro Rafael Tolói. Mancini também costuma contar em suas convocações com outros dois brasileiros, o volante Jorginho e o lateral Emerson Palmieri.

Porém, a grande novidade da lista foi a presença do atacante Mario Balotelli, chamado para a seleção italiana pela primeira vez desde 2018.

Balotelli, que trabalhou com Mancini no começo da sua carreira na Inter de Milão e no Manchester City, defende atualmente o Adana Demirspor (Turquia).

Balotelli tem 14 gols em 36 jogos pelo seu país, mas atuou apenas três vezes pela seleção desde a Copa do Mundo de 2014.

* Com informações da agência de notícias Reuters.