Tsitsipas atropela Sinner e vai às semifinais do Aberto da Austrália

Após uma apresentação fenomenal contra Jannik Sinner nesta quarta-feira (26), o grego Stefanos Tsitsipas se sente apto a produzir algo especial no Aberto da Austrália de 2022.

O quarto cabeça de chave do torneio creditou sua vitória por 6/3, 6/4 e 6/2 sobre o italiano em pouco mais de duas horas na Rod Laver Arena à adoção de uma abordagem mais humilde ao tênis após alguns contratempos.

Statement made ‼️



🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022

As lesões, entre elas o problema no cotovelo que ameaçou sua participação em Melbourne neste ano, e algumas derrotas difíceis ensinaram a Tsitsipas a importância de permanecer com os pés no chão.

"Você sabe quando está dançando e indo bem, você tende a se glorificar, como se fosse intocável", disse o grego a jornalistas. "É importante, nesse processo, continuar com os pés no chão para se lembrar de que você é um ser humano que está buscando algo grande, e que você está encaminhado naquela direção e fazendo de tudo o que for possível para atingir aquela grandeza". "A perfeição não existe, mas o próximo à perfeição sim, e isso é o que eu quis dizer com isso", afirmou.

O jogo de Tsitsipas na partida válida pelas quartas-de-final não foi perfeito, mas ele conseguiu deixar impotente um rival avaliado como um potencial futuro vencedor de torneios de Grand Slam.

Tsitsipas sacou especialmente bem, o que o permitiu ditar a maioria dos pontos com seu poderoso forehand.

