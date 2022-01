Brasil estreia com vitória no Centro Sul-Americano de handebol

O Brasil estreou muito bem no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol masculino ao derrotar o Paraguai por 46 a 19, nesta terça-feira (25) no ginásio Geraldão, em Recife (PE). Com este resultado, a seleção brasileira lidera o Grupo B, ao lado do Chile, que bateu a Costa Rica.

O destaque da partida foi o ponta Rudolph, escolhido o melhor do jogo após ser o artilheiro do confronto com 11 gols.

A competição, que reúne as melhores sete seleções dos dois continentes (Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica e Uruguai), garante vaga para o Pan-Americano de 2023, em Santiago (Chile). Além disso, os quatro primeiros colocados se credenciam à Copa do Mundo da modalidade, programada para ocorrer na Suécia e na Polônia.

O Brasil volta a entrar em quadra pelo Sul-Centro Americano na próxima quarta-feira (26), quando enfrenta a Costa Rica a partir das 20h (horário de Brasília).