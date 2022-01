Tunísia goleia Mauritânia e mira oitavas da Copa Africana das Nações

Hamza Mathlouthi e Wahbi Khazri marcaram dois gols nos primeiros nove minutos e estabeleceram uma confortável vitória por 4 a 0 para a Tunísia sobre a Mauritânia, na partida do Grupo F da Copa das Nações Africanas no Estádio Limbe, em Camarões, neste domingo (16).

Khazri fez mais um no segundo tempo e depois fez um quarto para Seifeddine Jaziri, já que a Tunísia melhorou muito, tendo perdido seu primeiro gol para o Mali de maneira controversa, quando o árbitro zambiano Janny Sikazwe errou ao terminar o jogo duas vezes antes dos 90 minutos.

