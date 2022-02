Abel Ferreira diz que Palmeiras foi ao Mundial com propósito de vencer

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou após a classificação para a final do Mundial de Clubes da Fifa que sua equipe chega com um propósito muito claro, o de ganhar. O português viu sua equipe derrotar o Al Ahly (Egito), nesta terça-feira (8) no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi (Emirados Árabes), pelas semifinais da competição.

Agora, o Verdão aguarda o vencedor de Al Hilal (Arábia Saudita) e Chelsea (Inglaterra), que jogam nesta quarta-feira (9), para saber quem será o seu adversário na grande decisão, programada para sábado (12).

“Como se prepara para o próximo adversário. Primeiro […] é fazer o nosso trabalho, fazer o que era preciso para estar na final. E é isso que é o nosso propósito. Temos um propósito muito claro, é ganhar. Isso é mais difícil. Não sei se vamos ganhar, mas o nosso propósito é este, é ganhar”, declarou Abel Ferreira em entrevista coletiva

Porém, para alcançar o título mundial o treinador diz que tem de lidar com um adversário invisível, o nervosismo: “Toda final que vamos, as borboletas que temos na barriga [nervosismo] são exatamente as mesmas. E não pense que vai ser diferente agora, ficar menos nervoso, vai ser exatamente igual”.

O português, no entanto, afirma que uma das chaves para alcançar a posição mais alta do pódio é ter fé de que, independente do adversário, o título pode ser alcançado: “Foi com essa intenção [de ganhar] que viemos mais uma vez aqui disputar o mundial com as melhores equipes. Para ganhar. O adversário é o que tiver que ser. Sabemos que no futebol não há certezas absolutas […]. O futebol não é uma ciência exata […], e, portanto, antes de partimos para esse mundial, eu disse que, no futebol e na vida, tudo é possível quando se acredita e se tem fé”.