Mundial de Clubes: Al Hilal vence Al Jazira e enfrenta Chelsea na semi

O campeão asiático Al Hilal (Arábia Saudita) goleou o Al Jazira (Emirados Árabes) por 6 a 1 na segunda rodada do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, neste domingo (6), e enfrentará o Chelsea (Inglaterra) na semifinal.

O Al Jazira abriu o placar aos 14 minutos, quando Abdoulaye Diaby fez um cruzamento de fora da área, mas o Al Hilal marcou duas vezes antes do intervalo por meio dos ex-jogadores da Premier League Odion Ighalo e Matheus Pereira.

O empate veio quando o meio-campista do Al Hilal Mohamed Kanno teve um chute desviado para o atacante Ighalo, que cabeceou contra o próprio gol.

Quatro minutos depois Pereira recebeu passe de calcanhar de Salem Al-Dawsari, virou e chutou no canto inferior para colocar o time da Arábia Saudita na frente.

O terceiro veio em jogada de escanteio de Matheus Pereira, para Kanno fazer de cabeça. Moussa Marega depois acionou Al-Dawsari, que limpou o goleiro e rolou para o gol vazio.

Marega fez o quinto quando uma cobrança de escanteio passou pela área antes de cair nos seus pés e deixar apenas o goleiro para ser batido. Por fim, Andre Carrillo fez um gol de pênalti nos descontos.

