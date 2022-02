Ceará estreia com vitória na Copa do Nordeste

O Ceará derrotou o Sergipe por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (31) no Batistão, em sua estreia na Copa do Nordeste. O triunfo do Vozão foi alcançado graças a gol de Zé Roberto.

FIM DE PAPO NO BATISTÃO!



O VOZÃO VENCE O GIPÃO NA ESTREIA DAS DUAS EQUIPES NO MELHOR REGIONAL DO PLANETA!#SERXCEA #Lampions2022 pic.twitter.com/Ra4jf3AThq — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 1, 2022

Com o resultado o Ceará passou a ocupar a 3ª posição do Grupo B com 3 pontos. Já o Sergipe permanece na lanterna do Grupo A sem ponto algum.

O gol da vitória do Vozão saiu aos 10 minutos, quando Cléber mandou para o estreante Zé Roberto, que não perdoou.

O Ceará volta a entrar em campo no sábado (5), quando faz o Clássico-Rei com o Fortaleza pela Copa do Nordeste.