Clubes da liga inglesa registram em janeiro maior gasto em 4 anos

Os clubes da liga inglesa gastaram 295 milhões de libras (R$ 2,1 bilhão) na janela de transferência de janeiro - o maior valor desde 2018 - com as cinco últimas equipes respondendo por mais de 50% das despesas, disse o Sports Business Group da Deloitte - empresa de consultoria e auditoria - em um relatório publicado nesta terça-feira (1º).

O valor bruto gasto na primeira divisão inglesa foi mais de quatro vezes maior do que em janeiro de 2021, quando apenas 70 milhões de libras (R$ 500 milhões) foram gastas pelas equipes, tornando a janela de transferência de janeiro deste ano a segunda mais alta desde 2003.

Os meias Donny van de Beek e Dele Alli, tiveram chance de reconstruir suas carreiras no clube Everton, 16º colocado na Premier League, após os movimentos no dia limite para transferências na segunda-feira (31 de janeiro).

Ameaçado de rebaixamento, o Newcastle United também agiu, após ser adquirido pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, contratando o brasileiro Bruno Guimarães, do Olympique Lyonnais, por cerca de 40 milhões de euros (R$ 238 milhões), entre outros acordos.

