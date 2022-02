Newcastle contrata o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães

O Newcastle United contratou o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, do clube francês Olympique Lyon, firmando contrato por quatro anos e meio, divulgou o clube da Premier League neste domingo (30), enquanto luta para evitar o rebaixamento.

Os detalhes financeiros da transferência não foram revelados pelos clubes, mas uma fonte próxima às negociações disse à Reuters que o Newcastle pagou cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões) pelo jogador de 24 anos de idade.

Guimarães anotou seis assistências em 25 jogos válidos por todas as competições nesta temporada pelo Lyon, onde joga desde 2020, contratado junto ao Athletico Paranaense.

"Bruno é um talento que nos empolga bastante e era um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em contratá-lo. Ele fortalece o grupo de forma imediata para os desafios que teremos pela frente", disse o técnico Eddie Howe em comunicado do clube.

Guimarães também conquistou o ouro com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado.

Ele se torna a terceira contratação do Newcastle desde a aquisição do clube pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em outubro. O atacante Chris Wood e o lateral direito Kieran Trippier haviam sido contratados no início deste mês.

O Newcastle está em 18º no campeonato com 15 pontos em 21 partidas, a um ponto da zona de rebaixamento. Eles jogarão em casa com o Everton no dia 8 de fevereiro, após a parada para jogos entre seleções.

