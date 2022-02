Del Potro desiste do Rio Open em meio a rumores sobre aposentadoria

O campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2009, Juan Martin del Potro, desistiu de disputar o Rio Open na próxima semana, disseram organizadores do torneio nesta sexta-feira (11), provavelmente encerrando uma carreira que foi prejudicada por uma série de lesões graves.

Del Potro, que perdeu em seu retorno na primeira rodada do Argentina Open na terça-feira (8), havia dito anteriormente que os eventos em Buenos Aires e no Rio de Janeiro possivelmente seriam os últimos da sua carreira.

"Infelizmente, Juan Martin Del Potro não competirá no Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo conosco", disseram organizadores do ATP 500 Rio Open em comunicado. "Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open estarão sempre abertas para você."

O argentino de 33 anos, que venceu em Flushing Meadows em 2009, tem sofrido com uma lesão no joelho nos últimos anos. A derrota para o compatriota Federico Delbonis nesta semana foi sua primeira partida desde março de 2019.

Questionado se os torcedores o veriam jogar novamente, Del Potro, emocionado, disse:

"Não sei se isso vai acontecer, porque a dor no meu joelho é muito grande. Mas vou continuar fazendo um grande esforço para melhorar o joelho, e se eu conseguir isso, talvez tenha outra chance de jogar",

Depois de se tornar profissional em 2005, Del Potro conquistou 22 títulos e também chegou às semifinais do Aberto da França e de Wimbledon.

