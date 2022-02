Em apoio à Ucrânia, Bayern de Munique ilumina arena com cores do país

A Arena Allianz, estádio do Bayern de Munique, se iluminou de azul e amarelo, no início da noite - às 18h na Alemanha e 14h no horário de Brasília - em apoio à Ucrânia. As cores estampam a bandeira do país, invadido por forças militares russas. O ataque por mar, terra e ar começou na madrugada de quinta-feira (24).

Em nota, o clube alemão explica que aderiu a outras iniciativas da prefeitura de Munique, em apoio à Kiev, capital da Ucrânia.