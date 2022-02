Figueirense goleia e Avaí fica perto do Z4 do Campeonato Catarinense

O Figueirense complicou a situação do Avaí no Campeonato Catarinense. Neste sábado (26), o Alvinegro derrotou o rival por 4 a 1 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em duelo atrasado da oitava rodada do Estadual.

O Furacão foi a 14 pontos e ocupa o sexto lugar do torneio, na zona de classificação às quartas de final, que envolve os oito primeiros. O Leão da Ilha está em décimo, com nove pontos, um a frente do Joinville, que abre a zona de rebaixamento e joga no domingo (27), às 16h (horário de Brasília), diante do Brusque, na Arena Joinville.

Os anfitriões saíram na frente aos dez minutos do primeiro tempo, com o volante Oberdan, em chute colocado, da entrada da área. Aos 31, o meia Jhon Cley, de cabeça, ampliou para o Figueirense. Seis minutos depois, o lateral Bruno Cortez cobrou escanteio e o atacante Muriqui se aproveitou do desvio na área para diminuir o marcador.

A reação esboçada pelo Avaí terminou aí. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Gustavo Henrique tocou na saída do goleiro Douglas Friedrich, Cortez tentou afastar e acabou mandando para as próprias redes. O volante Cleyton, nos acréscimos, recebeu do atacante Andrew e fechou o placar.

Em outro jogo deste sábado, o Hercílio Luz derrotou a Chapecoense por 3 a 0 no estádio Aníbal Costa, em Tubarão (SC), pela décima rodada do Catarinense. Os atacantes Dentinho (duas vezes) e Luan marcaram para o time da casa, que assumiu provisoriamente a liderança do Estadual, com 21 pontos, um a mais que o Brusque. O Verdão do Oeste permanece em quarto lugar, com 16 pontos, podendo ser ultrapassado se o Concórdia vencer o lanterna Juventus no domingo, às 18h30, no estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC).

Os jogos da próxima rodada, a última da primeira fase, serão no sábado que vem (5), às 16h30. O Figueirense visita o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). A Chapecoense joga na Arena Condá, em Chapecó (SC), diante do Marcílio Dias. O Avaí recebe o Hercílio Luz na Ressacada, em Florianópolis.