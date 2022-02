Dono do Chelsea, Abramovich entrega comando do clube para fundação

O dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, anunciou neste sábado (26) que deu aos curadores da fundação de caridade do time londrino a administração do clube.

Abramovich, que comprou o clube londrino em 2003, disse que a fundação está na “melhor posição para cuidar dos interesses” do clube.

“Sempre vi meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, além de construir o futuro, ao mesmo tempo em que desempenhamos um papel positivo em nossas comunidades”, afirmou.

“Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores”, declarou. Abramovich e Chelsea não revelaram os motivos por trás da decisão.

No entanto, vários indivíduos e entidades russas foram submetidos a sanções pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, após Moscou lançar uma invasão contra a Ucrânia nesta semana.

Abramovich ainda não foi colocado sob nenhuma sanção.

O técnico do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel, disse na sexta-feira que a incerteza sobre o futuro de Abramovich está pesando sobre o clube antes da final da Copa da Liga Inglesa, contra o Liverpool, no próximo domingo (27).

