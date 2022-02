Firmino é dúvida na final Liverpool x Chelsea da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool ainda está esperando para ver se os atacantes Roberto Firmino e Diogo Jota estarão recuperados de lesões para participarem da final da Copa da Liga inglesa contra o Chelsea em Wembley, no domingo (27), afirmou o técnico Jürgen Klopp nesta segunda-feira (21).

