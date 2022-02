Fórmula 1: "Esperem para me ver este ano!", avisa Lewis Hamilton

O piloto Lewis Hamilton disse nunca ter considerado seriamente deixar a Fórmula 1 após o controverso final de temporada no ano passado, e avisou os rivais que está indo para a campanha de 2022 na melhor forma de sua carreira.

O britânico saiu de cena, desapareceu das redes sociais e deixou de falar em público após perder a oportunidade de conquistar seu oitavo título mundial - o que seria um recorde na categoria - quando regras alteradas para a entrada do safety car permitiram que seu adversário Max Verstappen, da Red Bull, tomasse a liderança da prova na última volta da última corrida do ano, o Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Yeah. This is going to be a fun year. 👌 pic.twitter.com/qPnyr6Uuss — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

No lançamento do novo carro da Mercedes, nesta sexta-feira (18), Hamilton mostrou que está de volta e pronto para a luta.

"Se vocês acham que o que viram no final do ano passado foi o meu melhor, esperem para ver neste ano", declarou Hamilton, que venceu três corridas, incluindo uma prova heróica de recuperação no Brasil, antes de chegar à decisão da temporada em Abu Dhabi. "Eu acredito que você sempre pode transformar sua emoção em força, em poder, após passar por esses tipos de experiência. É isso que estou fazendo".

O silêncio de Hamilton e o comentário do diretor da equipe Toto Wolff, que disse que o britânico estava "desiludido", levaram a especulações sobre o futuro de Hamilton no esporte.

O piloto de 37 anos, o mais bem sucedido da categoria com 103 vitórias em provas, disse que se questionar sobre sua motivação para voltar é algo que ele faz todo ano.

"Eu acredito que no final das temporadas você pensa e se pergunta se está disposto a comprometer o tempo e os esforços necessários para ser campeão do mundo", disse. “Mas é claro que esta foi agravado por um fator significativo. Mas geralmente sou uma pessoa muito determinada e gosto de pensar comigo mesmo que, enquanto momentos como esse podem definir a carreira de alguém, eu me recuso a deixar isso definir a minha.”

* É proibida a reprodução deste conteúdo.