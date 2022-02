Fórmula 1: Ferrari apresenta carro para a temporada 2022

A Ferrari espera voltar a ser competitiva na Fórmula 1 em 2022 com o novo carro SF-75, apresentado nesta quinta-feira (17), carregando o peso da história e da expectativa para a equipe mais antiga e bem-sucedida do esporte.

A equipe de Maranello competiu em todas as temporadas da Fórmula 1 desde que o campeonato foi fundado em 1950 e ganhou mais corridas e campeonatos do que qualquer outra escuderia, contando com alguns dos grandes nomes do esporte, incluindo Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Niki Lauda e Michael Schumacher.

Porém, seu último campeão continua sendo o agora aposentado Kimi Raikkonen, que conquistou o título em 2007.

No ano passado, a equipe, apesar de se recuperar de um sombrio 2020 para ficar em terceiro na classificação de construtores, terminou sem nenhuma vitória pela segunda temporada consecutiva.

“Nosso objetivo para 2022 certamente é voltar a ser competitivo, e ser competitivo significa ser capaz de vencer corridas”, disse o chefe da equipe, Mattia Binotto, a repórteres após o lançamento do carro nesta quinta-feira.

“É assim que vemos no momento e acho que ficaremos muito felizes se estivermos nessa posição”, afirmou.

A Fórmula 1 está introduzindo sua maior mudança de regras em décadas, com carros com aerodinâmica revisada e rodas maiores de 18 polegadas destinadas a melhorar o espetáculo das corridas.

As novas regras podem abalar a ordem estabelecida, e a Ferrari, que apresentou um novo carro impressionante com uma pintura vermelha e preta em uma volta ao passado, está claramente de olho nesta temporada como uma oportunidade.

A palavra inovação foi usada repetidamente durante o lançamento do carro, chamado SF-75, para marcar os 75 anos desde que o fundador Enzo Ferrari fabricou o primeiro carro com seu nome.