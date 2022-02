Vasco reencontra Felipe e busca evolução defensiva

O Vasco entra em campo contra o Bangu nesta quinta-feira (17), a partir das 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, com a necessidade de vitória, após perder seu primeiro clássico do ano contra o Botafogo. O Gigante da Colina vai terminar a rodada no G4 da Taça Guanabara do Campeonato Carioca mesmo se for derrotado, mas, dependendo dos resultados, pode ultrapassar o próprio Glorioso na tabela ou até o Flamengo, se conseguir uma diferença de, pelo menos, cinco gols.

Contudo, o adversário promete jogo difícil. Com seis pontos, sete atrás do Vasco, o Bangu precisa vencer para ainda ter chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara e se manter entre os oito primeiros, garantindo vaga na Taça Rio.

O jogo marca o reencontro de Felipe com o Vasco. O maestro de tantas conquistas como jogador do cruzmaltino, hoje enfrentará seu clube de formação. Mesmo sendo defensor de um jogo propositivo, a tendência é que Felipe deixe o Bangu um pouco mais recuado, e o volante Matheus Barbosa explicou qual deve ser a postura do Gigante da Colina: “Paciência. Temos que procurar impor o nosso ritmo, primeiramente, fazer o que estamos treinando. Claro que, quando um time está marcando muito baixo, fica com menos espaço para você conseguir infiltrar na defesa adversária, então temos que ter muita paciência e calma”.

Matheus Barbosa ganhou a vaga de titular após a lesão de Yuri Lara e faz parte do contestado sistema defensivo do time. Entre os quatro grandes, é o que sofreu mais gols: 7 no total. Apenas em uma partida o goleiro Thiago Rodrigues não foi vazado. Contudo, Matheus Barbosa diz que a equipe está em evolução: “É um grupo novo que foi formado. Nos três primeiros jogos tomamos cinco gols, e nos últimos três tomamos dois. Sendo que no jogo contra o Botafogo não demos muita chance para o adversário, conseguimos controlar bem, dominar as ações. Infelizmente o placar não veio, mas estamos em evolução”.

O técnico Zé Ricardo deve fazer alterações na equipe para o confronto desta quinta-feira. Riquelme e Luis Cangá podem aparecer como novidades, e Weverton volta após cumprir suspensão. Desta forma o Vasco entraria em campo com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Weverton, Luis Cangá, Anderson Conceição e Riquelme; Matheus Barbosa, Juninho, Nenê e Bruno Nazário; Gabriel Pec e Raniel.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Bangu com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: