Carioca: Fluminense vence Nova Iguaçu para manter liderança

O Fluminense manteve a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca após derrotar o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quarta-feira (16) no estádio Luso-Brasileiro, pela 7ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

Com os três pontos o Tricolor chegou ao total de 18, com dois de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que bateu o Madureira por 2 a 1 também pela 7ª rodada da competição.

O Fluminense entrou em campo com mudanças na equipe titular, sem o atacante Fred, o goleiro Marcos Felipe e os zagueiros Felipe Melo e David Braz, poupados para o jogo da Pré-Libertadores contra o Millonarios (Colômbia) na próxima terça-feira (22), a partir das 21h30 no estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia). E o zagueiro Nino, que sentiu um problema na coxa direita no aquecimento.

Porém, mesmo com as mudanças o time das Laranjeiras não encontrou dificuldades diante do lanterna do Campeonato Carioca. E o gol não demorou a sair. Aos 24 minutos Willian lançou para Luiz Henrique, que, com um toque sutil de calcanhar, deixou para André, que bateu de chapa, de primeira, para abrir o placar.

A vida do Tricolor ficou mais fácil aos 32 minutos, quando Gabriel Santana acabou sendo expulso após entrada dura no atacante Willian.

A partir daí o Fluminense passou a imprensar o Nova Iguaçu, mas mostrou dificuldades para furar a defesa adversária. Na etapa final o Tricolor chegou a vencer o goleiro Diego Cerqueira em mais uma oportunidade, agora com o zagueiro Manoel. Mas o gol foi anulado por impedimento na jogada.

O próximo compromisso do Tricolor na competição é diante do Volta Redonda, no sábado (19). Um dia depois o Nova Iguaçu mede forças com o Bangu.