União Frederiquense domina e surpreende Grêmio no Campeonato Gaúcho

O Grêmio sofreu a primeira derrota na temporada. Nesta quarta-feira (16), o Tricolor foi surpreendido pelo União Frederiquense e perdeu por 3 a 1 na Arena Frederiquense, em Frederico Westphalen (RS), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

O tropeço deixa a liderança gremista ameaçada. A equipe segue com 14 pontos, três a frente de Ypiranga e Internacional, que ainda jogarão na rodada e podem tomar a dianteira pelo saldo de gols em caso de vitória. O União foi a sete pontos e assumiu o nono lugar, encerrando uma sequência de duas derrotas seguidas.

Contratado para substituir Vagner Mancini no comando gremista, Roger Machado assistiu ao duelo no camarote da Arena. Técnico do time de transição, César Lopes dirigiu o Tricolor na partida. O treinador fez sete trocas na equipe que empatou por 1 a 1 com o Juventude no domingo (13), último jogo de Mancini, mantendo o lateral Luis Orejuela, o zagueiro Bruno Alves, o volante Thiago Santos e o atacante Janderson.

O União foi superior desde o começo. Aos 15 minutos, o meia Eliomar, de cabeça, acertou a rede pelo lado de fora. Aos 24, após cobrança de escanteio da esquerda, o zagueiro Cleiton escorou, a zaga gremista falhou e o lateral Jander cabeceou por cima do goleiro Gabriel Grando para abrir o placar. A resposta tricolor veio dois minutos depois, em pênalti cometido pelo zagueiro Talis no meia Rildo, que o atacante Elias converteu. Aos 46, o atacante Joãozinho até balançou as redes para os anfitriões, mas o lance foi invalidado por impedimento.

A equipe da casa manteve a postura ofensiva na volta do intervalo e chegou ao segundo gol logo a um minuto. O meia Marquinhos finalizou da entrada da área e Eliomar se esticou para desviar e tirar do alcance de Gabriel Grando. O Grêmio não esboçou reação e o União ampliou aos 23 minutos, quando Joãozinho cruzou da direita e o atacante Laion conclui para as redes. O Tricolor tentou acordar, mas pouco fez para mudar a história da partida.

Os dois times voltam a campo neste sábado (19). O União Frederiquense visita o Guarany no estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS), às 19h (horário de Brasília). Mais cedo, às 16h30, o Grêmio mede forças com o São Luiz na Arena, em Porto Alegre.

O São Luiz também esteve em campo nesta quarta-feira. A equipe de Ijuí (RS) recebeu o Caxias no estádio 19 de Outubro e venceu por 1 a 0, com gol do volante Paulinho Santos nos acréscimos da etapa final. O Rubro assumiu provisoriamente o segundo lugar do Gauchão, com 12 pontos. A equipe grená está em sétimo, com oito pontos.

O próximo compromisso do Caxias também será no sábado, às 21h, contra o Novo Hamburgo, no Centenário, em Caxias do Sul (RS).