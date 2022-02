Liga dos Campeões: Firmino marca e ajuda Liverpool a superar Inter

Gols do brasileiro Roberto Firmino e do egípcio Mohamed Salah no final do jogo deram ao Liverpool (Inglaterra) uma vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão (Itália) na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (16).

A Inter teve as melhores chances do primeiro tempo, com Hakan Calhanoglu chutando no travessão.

O Liverpool estava com dificuldades para criar chances, e o técnico alemão Jürgen Klopp fez alterações no segundo tempo. Um dos jogadores que saiu do banco, Firmino abriu o placar após cobrança de escanteio aos 30 minutos.

Com a resistência quebrada, os erros começaram a aparecer para a Inter, e Salah aproveitou quando o time italiano não conseguiu tirar uma bola longa na área para ampliar a vantagem do clube inglês.

Em outro jogo da rodada, o meio-campista do Bayern de Munique (Alemanha) Kingsley Coman marcou aos 45 minutos do segundo tempo e empatou em 1 a 1 com o Salzburg (Áustria), também em confronto de ida das oitavas de final.

A equipa austríaca, que pela primeira vez disputa a fase eliminatória da competição, marcou o primeiro gol da partida na primeira etapa graças a Chukwubuike Adamu.

