Na volta do Mundial, Palmeiras derrota Ferroviária pelo Paulistão

O Palmeiras saiu vitorioso do primeiro compromisso após a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Nesta quarta-feira (16), o Verdão superou a Ferroviária por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Alviverde foi a 13 pontos em cinco jogos, segue na ponta do Grupo C e reassumiu a liderança geral do Estadual, ultrapassando o São Bernardo, que ainda jogará na rodada. A Locomotiva está em terceiro no Grupo B, com os mesmos sete pontos do São Paulo (que aparece em segundo), mas uma vitória a menos.

O técnico Abel Ferreira, que completou o centésimo jogo pelo Verdão, poupou quase todos que saíram jogando no último sábado (12), contra o Chelsea (Inglaterra), escalando apenas o goleiro Weverton como titular. O zagueiro Gustavo Gómez, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony (que entrou no segundo tempo) iniciaram a partida em Araraquara no banco.

Apesar do time alternativo, o Palmeiras controlou o primeiro tempo. O placar foi aberto aos 37 minutos, com o zagueiro Murilo completando, de cabeça, o escanteio cobrando pelo volante Patrick de Paula. A Ferroviária tentou responder dois minutos, mas Weverton fez boa defesa, de mão trocada, em chute cruzado do meia Gegê. Aos 45, o atacante Wesley teve a chance do segundo gol alviverde, mas acertou a trave.

O cenário não mudou no segundo tempo e foi questão de tempo até o Palmeiras aumentar a vantagem. Aos 20 minutos Rony cruzou, o goleiro Saulo dividiu com Rafael Navarro e a bola sobrou para o também atacante Breno Lopes mandar para as redes. O Verdão ainda teve oportunidades para ampliar com o atacante Deyverson (duas vezes) e o próprio Breno Lopes, mas o placar não se alterou.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), contra o Santo André, no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo (20), às 20h30, a Ferroviária encara a Inter de Limeira no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Mais duas partidas movimentaram a quarta-feira pelo Paulistão. No estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o Ituano venceu o Guarani por 3 a 0. Os atacantes Aylon e Rafael Elias e o volante Kaio balançaram as redes para o Galo, que foi a 11 pontos, na vice-liderança do Grupo C. O Bugre segue com sete pontos, em terceiro no Grupo A.

Os dois times atuam novamente no sábado, às 20h30. O Ituano visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Já o Guarani terá pela frente o Derby Campineiro com a Ponte Preta, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

A Macaca também foi derrotada na rodada. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a Alvinegra perdeu do Botafogo-SP por 1 a 0, gol do atacante Bruno Michel. A vitória levou o Pantera aos mesmos 11 pontos do Ituano, ficando em terceiro no Grupo C pelo saldo de gols. A Ponte está na terceira posição do Grupo D, com sete pontos.

O próximo compromisso do Botafogo será no sábado, às 18h30, diante do Corinthians, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). A partida abre a oitava rodada do Estadual.